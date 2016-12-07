Тула, 7 декабря, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Торжественная церемония открытия военно-патриотического парка «Рубеж обороны» состоялась 6 декабря в рамках празднования 75-летия обороны города-героя Тулы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительство Тульской области. В церемонии открытия приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, депутат Государственной думы РФ Виктор Дзюба, глава администрации муниципального образования город Тула Евгений Авилов, мэр города-героя Тулы Юрий Цкипури, воспитанники Тульского суворовского военного училища, Первомайской кадетской школы, участники движения «Юнармия», ветераны, жители.

Управление пресс-службы правительства Тульской области

Алексей Дюмин возложил цветы к памятному знаку «Бесстрашию туляков…» в сквере 70-летия Победы. «Ровно 75 лет назад защитники города, земляки, бойцы и офицеры Красной Армии грудью встали и не пустили немецких захватчиков в наш город, тем самым сорвали наступательную операцию с юга на Москву», — сказал Алексей Дюмин, обращаячь к участникам церемонии. Глава региона подчеркнул, что именно здесь проходил передний край обороны Тулы. По его словам, символично, что здесь же теперь находится и военно-патриотический парк «Рубеж обороны». Губернатор Тульской области поблагодарил всех, кто принимал участие в создании этого парка.

Управление пресс-службы правительства Тульской области

В рамках открытия парка для всех желающих работала полевая кухня, были организованы сценические площадки, реконструкция сцен из жизни партизан.

Управление пресс-службы правительства Тульской области

Сегодня в военно-патриотическом парке «Рубеж обороны» построены входная зона в виде пятиконечной звезды с надписью «Рубеж обороны», оборудованы землянки (штабная, медицинская, общая), а также красный уголок, партизанская школа (столовая), конюшня, окопы, есть смотровая вышка.

Управление пресс-службы правительства Тульской области

В течение учебного года на территории военно-патриотического парка «Рубеж обороны» планируется проведение уроков истории, внеурочных занятий краеведческой направленности, экскурсий, интерактивных игр, начального этапа военно-патриотической игры «Зарница».