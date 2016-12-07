Брюссель, 7 декабря, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Избранный глава Белого дома Дональд Трамп, усомнившийся в необходимости следовать обязательствам по НАТО, «нанес непоправимый ущерб» Североатлантическому альянсу. Об этом, как передает The Sun, сообщил экс-заместитель верховного главнокомандующего объединенными ВС НАТО в Европе генерал Дэвид Ширрефф.

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«Я считаю, что Трамп, возможно, одним махом нанес серьезный, может, даже непоправимый ущерб коллективной обороне НАТО», — отметил генерал, добавив, что Россия может этим «воспользоваться».

«Россия восхищается силой и презирает слабость, — говорит Ширрефф. — Найдя слабое место, они продолжают на него давить. И они нашли это слабое место в странах Балтии».

По его словам, «десятки тысяч российских солдат» могут захватить Эстонию, Латвию и Литву всего за пару дней. При этом Ширрефф отмечает, что Североатлантический альянс никак не сможет отреагировать на возможное вторжение войск РФ в Прибалтику, так как войска НАТО в этом регионе появятся только к маю 2017 г.

По словам генерала, после «захвата» трех стран «коварная» Москва будет угрожать ядерным ударом по Берлину или другим столицам стран Европы. Поэтому, считает Ширрефф, НАТО не захочет ввязываться в ядерную войну с РФ.

Перевод статьи на сайте ИноТВ.