Сиань, Китай, 7 декабря, 2016, 11:17 — ИА Регнум. 6 декабря в столице провинции Шэньси г. Сиань состоялась торжественная церемония, посвященная отправлению первого грузового состава по маршруту Сиань-Москва. Новый железнодорожный маршрут в Европу стал уже третьим для китайского города: ранее были открыты маршруты в Варшаву и Гамбург.

tresdetres Железная дорога

Поезд доставит в столицу РФ 41 контейнер с потребительскими товарами. Часть маршрута будет пролегать через территорию Казахстана. Время в пути составит около 11 дней, ранее на доставку грузов из Сианя в Москву уходило не менее 45 суток, пишет «Чжунго синьвэнь».

Сиань, известный в древние времена, как Чанъань, был конечной остановкой всемирно известного Шелкового Пути. Открытие прямого железнодорожного сообщения с Европой позволит значительно увеличить объем двусторонней торговли Китая и европейских стран.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 15 апреля Китай установил регулярное железнодорожное сообщение между провинцией Гуандун и Германией. Грузовые поезда будут отправляться из Китая в Европу каждый четверг.