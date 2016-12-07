Москва, 7 декабря, 2016, 11:12 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал губернатора ХМАО Наталью Комарову за равнодушное отношение к проблемам перевозок детей автобусами, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

A.Savin Владимир Жириновский

«Есть решение вопроса, в рамках денег, правил, инструкций, закона. Нету желания у губернатора ХМАО и всех остальных, им наплевать на детей», — возмущен Жириновский.

Парламентарий напомнил, что депутаты фракции ЛДПР ранее вносили проект закона, вводящий запрет на ночные перевозки пассажиров автобусами, в нем речь шла не только о перевозках детей, но и вообще о перевозках пассажиров.

«Ни один автобус ночью по дорогам идти не должен. Либо надо сделать карманы для возможности обгонов и маневров, или оповещать сотрудников ГИБДД, что по трассе едет автобус с детьми, если не могут выделить на каждый транспорт служебный автомобиль, — полагает депутат.

В результате аварии на трассе Ханты-Мансийск — Тюмень погибли 12 человек, из них десять — дети. В ХМАО объявлен трехдневный траур.

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