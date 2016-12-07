Талдом, Московская область, 7 декабря, 2016, 11:22 — ИА Регнум. Прокуратура Московской области проведет проверку в связи с прекращением подачи электроснабжения в садовые товарищества в Талдомском районе области. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

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Отмечается, что по имеющимся данным, частные дома в СНТ были обесточены около месяца назад из-за повреждения электрических сетей во время непогоды. Однако до сих пор линии электропередач не восстановлены.

Проведение проверки было поручено Талдомской городской прокуратуре.

Напомним, по данным, размещенным на сайте программы «Вести», без света и тепла из-за оборванных во время ледяного дождя километров ЛЭП остаются больше тысячи частных домов, однако власти не спешат на помощь замерзающим людям, предлагая самостоятельно и за свой счет устранять неполадку.

«Данный фидер не находится на балансе Северных сетей, его нет на балансе Талдомского района электрических сетей, и поэтому мы не несем ответственности за его состояние», — такое пояснение дал главный инженер талдомских РЭС Северных электрических сетей — филиала ПАО «МОЭСК» Александр Тупицын.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 7 ноября на Московский регион обрушился ледяной дождь. Десятки поселений тогда остались без электричества. На выездных трассах в Подмосковье в связи с непогодой образовались пробки. На железной дороге было остановлено движение сразу нескольких пассажирских составов.