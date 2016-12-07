Киев, 7 декабря, 2016, 11:06 — ИА Регнум. Коммерческий директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил об ожидаемом Украиной с 2017 года росте цен на российский газ. Об этом он написал в своем Facebook.

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По словам Витренко, «Нафтогаз» ждет роста цен с нынешних $186 за 1 тыс. кубометров до $200−210. «С первого квартала будет $200—210», — написал Витренко в Facebook.

Он отметил, что без подписания дополнительного соглашения к действующему контракту с «Газпромом» закупать газ Украина не сможет.

Ранее глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что главное условие для закупок российского газа — это подписание допсоглашения, отменяющего правило «бери и плати».

Коболев пояснил, что в соответствии с договором 2009 года «Нафтогаз» должен был предварительно оплачивать весь объем поставляемого газа, а в предыдущие две зимы компании подписывали допсоглашение, которое позволяло «Нафтогазу» брать газ в режиме «сколько предоплатили — столько отобрали».