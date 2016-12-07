Львов, Украина, 7 декабря, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Украинский депутат обвинила Варшаву в том, что, выдавая «карту поляка», та хочет полонизировать Западную Украину — Восточные Кресы. Об этом в интервью польскому порталу Kresy.pl рассказал депутат Сейма Польши от клуба Kukiz'15 Войцех Бакун.

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Бакун принимал участие в IX заседании Парламентской ассамблеи Польши и Украины, которая проходила 3 декабря во Львове. По его словам, поведение некоторых украинских депутатов было, по крайней мере, неуместным. В качестве примера он указал на выступление депутата Подоряк (так в тексте, судя по всему, речь идет о депутате Верховной рады Украины из Львова, представляющей партию «Самопомощь», Ирине Подоляк — ИА REGNUM ), которая выразила опасения раздачей украинцам «карты поляка».

«Она сказала, что на Украине нельзя иметь двойного гражданства, они замечают такие сигналы, и это чувствительно, потому что Россия сделала то же самое с Крымом. По ее словам, Польша намерена сейчас повторить это, — подчеркнул Бакун. — Она сказала, что мы полонизируем Кресы, которые в будущем, наверное, мы намерены от Украины отрезать. Я отреагировал на это, заявил, что такое сравнение, конечно, недопустимо для польской стороны».

Депутат Сейма добавил, что его украинская коллега использовала в качестве сравнения также ситуацию в Закарпатье, так как там есть целые районы, где не говорят по-украински, только по-венгерски или по-румынски. По ее мнению, именно это Польша и хочет сделать с помощью «карты поляка». Как рассказал Бакун, он в ответ попытался объяснить, что «карта поляка» не предназначена для полонизации, а только помогает людям польского происхождения получить минимальные права в Польше. Помимо того, предоставление польского гражданства предполагает репатриацию его приобретателя в Польшу, а вовсе не возвращение или проживание на Украине.