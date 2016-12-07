Джакарта, 7 декабря, 2016, 11:00 — ИА Регнум. В Индонезии число жертв землетрясения магнитудой 6,4 в провинции Аче увеличилось до 92 человек, сообщает 7 декабря Deutsche Presse Agentur со ссылкой на местные СМИ.

Последствия землетрясения

Число жертв возросло до 92 человек во второй половине дня, когда были обнаружены тела погибших, сообщил генерал-лейтенант Татанг Сулейман.

Около 300 человек получили ранения, по меньшей мере 73 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Землетрясение разрушило около 125 домов, 105 магазинов и 14 мечетей.

Напомним, землетрясение произошло 7 декабря в 05:03 по местному времени. Эпицентр находился в 18 км к северо-востоку от Пидиджая на глубине 10 километров.