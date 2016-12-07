Краснодар, 7 декабря, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Претендовать на должность главы Краснодара будут два кандидата. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии кубанской столицы 7 декабря, во второй этап конкурса по отбору кандидатов на высокий пост прошли два человека — это исполняющий обязанности главы города Евгений Первышов и начальник отдела городской избирательной комиссии Краснодара Борис Кузьмин.

Krd.ru Администрация Краснодара

Также по теме: Конкурс на кресло мэра Краснодара: заявились шесть претендентов

Безработный краснодарец метит на место мэра кубанской столицы

Собеседование со всеми кандидатами на должность главы города проходило накануне в течение всего дня. Как уточнил член конкурсной комиссии, начальник управления кадровой политики и муниципальной службы администрации Краснодара Олег Зубрицкий, в ходе рассмотрения документов, поданных 12 кандидатами, выяснилось, что двое кандидатов не представили полный пакет документов, поэтому до собеседования были допущены только 10 претендентов.

Подробнее: Конкуренция на место нового главы Краснодара достигла 12 человек

Каждому конкурсанту члены конкурсной комиссии задавали вопросы и выставляли оценки. В частности, претендентов спрашивали о социально-экономических показателях кубанской столицы, формировании местного бюджета, системе организации местного самоуправления, направлениях работы главы города. По количеству набранных баллов во второй этап конкурса прошли Евгений Первышов и Борис Кузьмин.

Кто из них станет новым главой города, депутаты городской думы решат на следующем заседании, которое намечено на 8 декабря.

Сначала кандидаты представят свое видение развития города и тех задач, которые предстоит решать местной власти, затем выбор сделают парламентарии.

Как сообщало ИА REGNUM, старт конкурса по отбору кандидатур на должность главы краевого центра был объявлен на внеочередном заседании городской думы Краснодара 6 октября. С 17 октября по 18 ноября о своем намерении участвовать в конкурсе заявили 12 человек.

Напомним, руководивший кубанской столицей 12 лет Владимир Евланов ушел с поста мэра города в связи с переходом на работу депутатом Госдумы РФ.