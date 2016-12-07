Чебоксары, 7 декабря, 2016, 10:49 — ИА Регнум. Чувашии в январе-октябре 2016 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 22 100,1 рублей. По сравнению с январём-октябрём 2015 года она возросла на 6,2%, сообщили ИА REGNUM предварительные данные в Чувашстате (по полному кругу организаций по видам экономической деятельности).

Chuvash.gks.ru Данные Чувашстата по муниципалитетам

В том числе в октябре 2016 года по сравнению с октябрем 2015 года средняя зарплата возросла на 9,9% и достигла 22 971,8 рублей. Фонд начисленной зарплаты за указанный период возрос на 2,9%, но при этом в октябре по сравнению с сентябрём текущего года снизился на 1,8%.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе-октябре 2016 года возросла на 0,3% к январю-октябрю 2015 года, а в октябре 2016 года по сравнению с октябрем 2015 увеличилась на 4,4%.

Как и ранее, в январе-сентябре по сравнению с республиканским уровнем минимальная зарплата была в текстильном производстве (52,8% от регионального показателя), рыбоводстве (60,7%), деревообработке (61,5%) и гостиничном бизнесе (67,9%). Максимальный уровень заработной платы зарегистрирован в сфере научных исследований (индекс 193,3%), финансовой отрасли (159,1%), производстве электрооборудования (156,1%) и госуправлении, соцстраховании (144,7%).

По итогам января-октября средняя начисленная зарплата (без выплат социального характера) работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составила 24 209,5 рублей. Выше, чем в среднем по республике, средняя зарплата зарегистрирована в Чебоксарах (27 509,1 рублей), Шумерле (25 991,5 рублей) и Красноармейском районе (24 593,4 рублей). Минимальные зарплаты по итогам десяти месяцев были в Алатырском районе (13 726 рублей), Шумерлинском районе (15 585 рублей) и Канашском районе (15 975,4 рубля).