Москва, 7 декабря, 2016, 10:47 — ИА Регнум. В Москве отменено 80 авиарейсов, более 10 — задерживаются, свидетельствуют данные портала «Яндекс.Расписание».

Iask.ca Аэропорт

По состоянию на 10:40 мск, больше всего рейсов отменено в аэропорту «Шереметьево» — не вылетят 74 рейса. В аэропорту «Домодедово» отменено четыре рейса, во «Внуково» — два рейса.

Задерживается вылет 14 рейсов — семи из «Домодедово» и семи из «Шереметьево». Днем ранее в аэропортах Москвы было отменено около 40 авиарейсов.

Минувшая ночь в Москве и Московской области стала самой холодной с начала осенне-зимнего сезона — столбики термометров в области показали до минус 17 градусов.