Каракас, 7 декабря, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Договорённость о формуле заморозки нефтедобычи на полгода достигнута между Организацией стран-экспортёров нефти (ОПЕК) и Россией. Об этом сообщил министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино, пишет «Парламентская газета».

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Напомним, 30 ноября участники ОПЕК смогли договориться о сокращении уровня добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки — до уровня 32,5 млн баррелей в сутки. Министр энергетики и промышленности Катара Мохаммед Бен Салех ас-Сада заявил, что для ребалансировки рынка необходима поддержка стран, не входящих в ОПЕК.

Россия (является наблюдателем ОПЕК) согласилась сократить добычу нефти на 300 тысяч баррелей в сутки. Министр энергетики России Александр Новак заявил: «Мы с оптимизмом смотрим на развитие достигнутых договоренностей и считаем сегодняшнее соглашение исторически важным событием».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 декабря президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Одной из тем обсуждения стал обмен мнениями о сложившейся на мировом рынке нефти ситуации и согласованной в рамках ОПЕК договорённости о снижении объемов ее добычи.