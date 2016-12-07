Москва, 7 декабря, 2016, 10:45 — ИА Регнум. После неудачных попыток пробоя сопротивления в районе 55 долл./баррель котировки Brent сменили вектор движения и вошли в режим коррекции, считает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Накануне актив подешевел на 2% и сегодня рискует продолжить нисходящую динамику, проверив на прочность уровень 53 долл./баррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Можно выделить сразу несколько драйверов продаж. Во-первых, цены добрались до сильного уровня, для пробоя которого требуются дополнительные катализаторы, которых на данный момент нет, а позитив от решения ОПЕК уже исчерпал себя. Во-вторых, несмотря на в целом оптимистичные ожидания, присутствует некоторая неопределенность в вопросе решения стран не ОПЕК по сокращению добычи. В-третьих, крупнейшие экспортеры, которые решили добывать по максимуму перед согласованием ограничения производства, «похвастались» новыми рекордами», — пояснил Салас.

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«Также стоит обратить внимание на тот факт, что Saudi Aramco сейчас ведет переговоры с Кувейтом, и уже в первом квартале 2017 года могут запустить новые месторождения в так называемой нейтральной зоне, которые суммарно могут давать порядка 0,5 млн барр./сутки. Решение по данному вопросу будет принято уже в этом месяце, что негативно скажется на динамике котировок», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 7 декабря цены на нефть упали на фоне сомнений, что планы OPEC по сокращению добычи достаточны для преодоления кризиса перепроизводства. Brent торговалась на уровне $53,69 за баррель, став дешевле на 24 цента или на 0,45% по сравнению с итогом последней сессии. Нефть марки WTI упала на 19 центов или на 0,37% — до $50,74 за баррель.