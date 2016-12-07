Ярославль, 7 декабря, 2016, 10:45 — ИА Регнум. Ярославль может получить бывшие в употреблении московские троллейбусы и трамваи. Об этом на заседании постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике муниципалитета Ярославля 6 декабря заявил заместитель мэра города Андрей Данц, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Троллейбус в Ярославле

Мэрия Ярославля в 2017 году планирует снизить субсидии городскому общественному транспорту на 124 млн рублей. Городские власти надеются покрыть эту разницу за счет повышения стоимости проезда с 1 января 2017 года с 20 до 23 рублей. Группа депутатов выступила против, внеся поправку об увеличении финансирования электротранспорта. Данц сказал, что мэрией города прорабатываются альтернативные варианты помощи ярославским транспортным предприятиям. В частности, речь идет о получении бывших в употреблении трамваев и троллейбусов, сейчас работающих в Москве.

Андрей Данц подчеркнул, что это решение еще не принято, ведутся переговоры с мэрией Москвы. В столице происходит обновление парка общественного транспорта, и списанные троллейбусы и трамваи еще могли бы послужить другим городам.

Сейчас Ярославль остро нуждается в замене 10 трамваев и 12 троллейбусов, выработавших срок службы и не прошедших капитального ремонта. Некоторые единицы общественного транспорта отработали порядка 30 лет. Между тем высвобождающаяся техника в Москве значительно новее, рассказал корреспонденту ИА REGNUM источник в мэрии города.

Ранее Правительство Москвы уже оказывало помощь Ярославлю. После назначения врио губернатора области Дмитрия Миронова регион получил бывшую в употреблении снегоуборочную технику, а Правительство Москвы предоставило Ярославской области межбюджетный трансферт на 600 млн рублей на ремонт церкви и благоустройства территории в историческом центре города.