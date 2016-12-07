Пекин, 7 декабря, 2016, 10:42 — ИА Регнум. Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте China Aerospace Science and Technology Corporation, китайские ученые успешно разработали и испытали нетоксичное ракетное топливо, которое позволит выводить на орбиту больше полезной нагрузки, а также снизить стоимость космических запусков.

SpaceX-Imagery Ракетные двигатели

В основе новой технологии лежит использование динитрамида аммония. Данное вещество отвечает всем экологическим требованиям и абсолютно безвреден для человека. Силовая установка, работающая на динитрамиде аммония была успешно испытана во время запуска спутника Shijian-17, который состоялся в ноябре 2016 г., пишет «Сина синьвэнь».

Таким образом, Китай стал второй страной, освоившей технологию использования нетоксичного ракетного топлива. Благодаря использованию динитрамида аммония Китай сможет избежать ЧП, вызванных разливами ракетного топлива. Кроме того, в случае падения космических аппаратов, данный вид топлива будет абсолютно безвреден для окружающей среды.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 3 ноября на космодроме Вэньчуань состоялся запуск Long March-5 — самой большой и мощной ракеты в истории КНР.