Оренбург, 7 декабря, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Продовольственная безопасность связана не только с количеством потребляемых продуктов населением страны и величиной его собственного производства, но и состоянием внешней торговли в аспекте импорта продовольствия страной извне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель директора Института менеджмента Оренбургского госуниверситета (ОГУ), кандидат экономических наук Валерий Попов.

ОГУ Заместитель директора Института менеджмента ОГУ, кандидат экономических наук Валерий Попов

Научные исследования стали возможными благодаря гранту Российского гуманитарного научного фонда. «Под продовольственной безопасностью следует понимать не только степень доступности продовольствия для населения, наряду с его производством в стране, но и эффективную политику импортозамещения в части продовольствия», — отметил он в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Объем импорта основных видов продовольствия существенно сократился в 2015 году по сравнению с предыдущим периодом, причиной этому стало введение экономических санкций в отношении различных аспектов внешней торговли. В то же время собственное производство, основных видов продовольственных товаров в количественном выражении, имеет устойчивую тенденцию к росту.

«Учитывая постоянный рост цен, это может являться положительной характеристикой проводимой в России политики импортозамещения. Что касается соотношения структуры производимой, ввозимой и потребляемой продукции, то динамика к росту будет еще более выражена, так как дефляционных процессов в России за период 1991—2014 годы еще ни разу замечено не было, и если перевести натуральные показатели в стоимостные, то исследуемые величины будут более высокие», — считает Валерий Попов.

На основе статистических данных сделан вывод, что, начиная с 2003 года, в целом происходит рост количества потребленных продуктов питания в среднем на одного гражданина России. Вместе с тем снижается потребление картофеля и хлеба, по остальным показателям идет рост.

«Можно утверждать, что при наличии роста потребленных населением РФ продуктов их энергетическая ценность после 2009 года имеет тенденцию к снижению. Также не в пользу качества товаров говорит и устойчивое снижение динамики потребления углеводов, являющихся одним их главных источников энергии для человека. Наряду с тем фактом, что импорт продовольствия увеличивается, равно как и суточное потребление продуктов на душу населения в абсолютных единицах измерения, а их энергетическая ценность сокращается, то можно сделать вывод, что импортируется и производится продукция с более низкими качественными показателями, чем была ранее. И в целом, ситуация для российского потребителя остается стабильной, учитывая вкупе выше указанные показатели (увеличение потребления на фоне сокращения энергетической ценности)», — резюмировал Валерий Попов.

Таким образом, по мнению ученого, несмотря на снижение импорта и рост внутреннего производства, качество продовольственных товаров в розничных сетях снижается. Данный вывод основан на том, что энергетическая ценность и содержание углеводов суточного рациона питания на душу населения в среднем, в России снижается.

Кроме того, в своем научном труде автор делает еще несколько выводов, изучив состояние продовольственной безопасности страны в условиях политики импортозамещения. Во-первых, в структуре внешней торговли в части импорта, ввоз продовольствия в Россию имеет тенденцию к росту с 2008 года и по настоящее время. Что обусловлено ростом покупательной способности населения и в то же время ограниченностью внутреннего производства продуктов питания.

Во-вторых, производство в России основных видов импортозамещающих продовольственных товаров имеет в основном тенденцию к росту, причем по категории «Свинина» и «Мясо птицы» — рост наиболее ярко выражен по отношению к остальным видам производимого в нашей стране продовольствия.

В-третьих, количество потребляемой на душу населения продукции в РФ растет, что на фоне снижения энергетической ценности и роста импорта и собственного производства характеризуется отрицательно и может являться индикатором снижения продовольственной и национальной безопасности страны.

Производителям в РФ следует на волне снижения качества импорта повышать собственное качество производимых импортозамещающих товаров, чтобы население страны более активно «переключалось» на потребление отечественных товаров, а также, что особенно важно, осуществлять активные мероприятия по продвижению своих товаров на внешний рынок.

«Тема импортозамещения не является абсолютно новой для современной российской экономической науки. Наша экономика уже не первый год ставит цель снизить зависимость от импорта иностранных товаров, в том числе продовольственных, и перейти на «национальные рельсы» в этом вопросе. Надо полагать, что первым и наиболее чувствительным аспектом в данном направлении является импорт продовольствия, поскольку от этого напрямую зависит состояние и уровень жизни населения, которое является самым главным «активом» страны. И обеспечить именно продовольственную безопасность на данном этапе развития (в условиях экономических санкций) становится весьма актуально», — подчеркнул Валерий Попов.