Москва, 7 декабря, 2016, 10:34 — ИА Регнум. Рубль провел торги вторника в тесном диапазоне. Валюта демонстрировала стабильность, несмотря на волатильность нефтяных цен, отметил аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев. Рубль снизился к доллару и укрепился к евро.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары и Рубль

«Недавнее ралли котировок «черного золота» сопровождалось крайне сдержанным удорожанием российской валюты. Теперь, когда участники рынка фиксируют прибыль по Brent, по-прежнему не наблюдаются реакции рубля. Однако в случае более интенсивного нисходящего движения в сырьевом сегменте российская валюта вряд ли устоит. Тем более что к доллару постепенно возвращаются силы в преддверии заседания ФРС», — пояснил Ковалев.

Читайте также: «Три барьера на пути рубля»

«Сегодня, 7 декабря» на старте торгов пара доллар/рубль имеет все шансы вернуться выше отметки 64 рублей с первичной целью на 64,30 рубля», — полагает эксперт.

Читайте также: Рубль будет черпать силы из Минфина

Как сообщало ИА REGNUM, на 7 декабря Центробанк РФ повысил официальный курс евро и понизил курс доллара. Евро установлен на отметке в 68,6902 рубля, он поднялся на 92,42 копейки. Доллар США потерял к рублю 5,01 копейки — до 63,8741 рубля. Цена на нефть марки Brent составляет $53,69 за баррель.