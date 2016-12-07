Южно-Сахалинск, 7 декабря, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Количество авиарейсов между Курилами и Сахалином в ближайшие дни существенно возрастет. Соответствующее распоряжение отдал губернатор области Олег Кожемяко, передает корреспондент ИА REGNUM.

manolofranco Самолет

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Дополнительные авиарейсы будут организованы между Сахалином и Курилами. В настоящее время таких рейсов авиакомпания «Аврора» — региональный перевозчик — выполняет пять в неделю. По воскресеньям и понедельникам самолеты на этом направлении не летают. По расчетам регионального минтранса, для обеспечения полноценного авиасообщения, таких рейсов должно быть семь. По предварительным данным, дополнительные рейсы будут осуществляться по вторникам и пятницам. Первый такой рейс состоится уже на этой неделе.

«Первый полет, также на этой неделе, совершит вертолет Ми-8МТВ-1, переданный перевозчику правительством области», — сообщил и.о. руководителя регионального Минтранса Сергей Садовников.

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ИА REGNUM сообщало, что во время инспекционной поездки губернатора Сахалина Олега Кожемяко на Курильские острова, жители пожаловались на вопиющие поборы перевозчиков. С людей брали деньги буквально за каждый шаг: за нахождение на морвокзале в Корсакове, за возможность купить билет в авиакассе. Вернувшись из поездки, глава региона отправил в отставку министра транспорта Сахалинской области Владимира Дегтярева. Решение проблемы транспортной доступности Курил осложнила и очередная поломка пассажирского теплохода «Поларис» — очень старого судна, купленного администрацией экс-губернатора Сахалина Хорошавина за немыслимую сумму — 140 миллионов рублей. С тех пор «Поларис» с завидным аппетитом проедает бюджетные деньги в дорогостоящих заграничных ремонтах. На линии Сахалин — Курилы работает одно пассажирское судно — «Игорь Фархутдинов». Для решения проблемы транспортной доступности власти Сахалина заказали строительство двух новых пассажирских судов Хабаровскому судостроительному заводу. Строительство продлится, по предварительным данным, не менее 2,5 лет.