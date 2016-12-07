Москва, 7 декабря, 2016, 10:18 — ИА Регнум. Поддержка проекта федерального бюджета на 2017−2019 годы во втором чтении исключительно «Единой Россией» — это недоверие бюджету. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря, об этом заявил лидер ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский.

Владимир Вольфович Жириновский

«Мы в первом чтении не поддерживали концептуально, считаем, что недостаточно денег дается на дороги, сельское хозяйство, образование и здравоохранение. Ко второму чтению мы внесли поправки — ни одна из них не принята. В этих условиях не будем голосовать во втором чтении и, соответственно, в пятницу — в третьем чтении», — сказал он.

Министр финансов был готов пойти навстречу поправкам ЛДПР, но «комитет в лице Макарова решил доказать свою мощь и силу», отметил лидер ЛДПР. «У них же 343 голоса, — за такой «макаровский» бюджет мы голосовать не будем», — сказал Жириновский, подразумевая главу комитета Госдумы по бюджету Андрея Макарова («Единая Россия») и количество голосов в Думе от «Единой России» — 343.

«Мы готовы были пойти на уступки, если это предложение министра финансов — и он был согласен с одной нашей поправкой, но раз Макаров считает, что он выше министра финансов, пусть свое тщеславие удовлетворяет тем, что бюджет принят депутатами только одной партии. Четыре партии, три отказывают в принятии — это, в принципе, недоверие к этому бюджету. Три из четырех политических сил говорят «нет» этому бюджету», — убежден лидер ЛДПР.

Жириновский привел в пример проблему лифтового хозяйства МГУ, на эти цели отказано в выделении 400 млн рублей. «Они («Единая Россия») дают 100 — это не моя поправка, а другого депутата, единоросса. Давайте четверть лифтов отремонтируем, остальные ¾ рухнут? Там в лифт входит 20 человек, если он рухнет вниз, это уже не в жилом доме человек погиб, это 20 трупов, кто будет отвечать? «Единая Россия» отвечает за это!» — указал парламентарий.

ЛДПР настаивала также на выделении денег на «Русский лен», а также средств для общества изобретателей и рационализаторов, но комитет не поддержал поправки, рассказал Жириновский. «Ни одной копейки, а Чубайсу денег немерено. Чубайс захлебывается в деньгах, а Всероссийские общество рационализаторов изобретателей — ни одной копейки. 400 млрд перераспределяют, а не могут 1 млн дать, ни копейки не дают. Это наглость. За такую наглость мы голосовать не будем сегодня и 9 декабря», — заключил лидер ЛДПР.

7 декабря Госдума рассматривает проект бюджета на трехлетку во втором чтении, 9 декабря — в третьем, окончательном чтении.