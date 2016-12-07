Якутск, 7 декабря, 2016, 10:53 — ИА Регнум. В административном центре Намского района Якутии — селе Намцы — намерены пресечь торговлю спиртными напитками. Если закон о введении «сухого закона» будет принят региональным парламентом, Намцы станут первым в республике райцентром, где запрещено продавать алкоголь, сообщил корреспонденту ИА REGNUM депутат Якутии, председатель комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Фёдоров.

Alex Brown Продажа алкоголя

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Он предполагает, что скоро Намский район может стать первым в Якутии муниципалитетом, где продажа спиртного находится под запретом. Пока в районе законодательно объявлены зонами без алкоголя 13 наслегов, продаётся спиртное в 10-ти.

Инициатива Намского наслега о запрете продажи алкоголя была принята еще в марте, рассказал депутат после поездки в Намцы. «Наш приезд в декабре местные поначалу расценили как попытку повлиять на их решение. И встреча началась в напряженном режиме. Признаюсь, в Намцы ехал со смешанным чувством. Хотел убедиться, что решение о запрете продажи алкоголя жителями принято взвешенно, а не формально. Но теперь уверен, что мои опасения были напрасными», — написал Виктор Фёдоров в своём Facebook.

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По его словам, осенью в Намцах провели публичные слушания, из 2 тысяч опрошенных, против запрета были только 50 жителей села. Комитетом Госсобрания Якутии по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры уже получены положительные заключения всех властных и надзорных органов. 12 декабря инициатива будет рассмотрена на заседании комитета, а 20-го — на пленарном заседании регионального парламента.

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Отметим, что в ходе пленарного заседания Госсобрания депутаты республики также рассмотрят блок проектов законов о полном запрете розничной продажи алкогольной продукции на территории 10-ти сёл.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день торговать спиртным запрещено в 90 населённых пунктах республики. Там, где продавать алкоголь можно, действуют временные ограничения с 14.00 до 20.00 по местному времени. У запретов есть и обратная сторона медали: общественники, депутаты и предприниматели республики констатируют активную нелегальную торговлю спиртным и распространение контрафактной продукции.