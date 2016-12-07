Ярославль, 7 декабря, 2016, 10:12 — ИА Регнум. Ярославские градозащитники обеспокоены планами региональных властей реанимировать один из долгостроев в центре города — общественно-торгового центра «Волков-Плаза».Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала градозащитница Ольга Мазанова. Региональные и городские власти решили предпринять усилия по достройке целого ряда замороженных объектов, которые портят облик города, в их числе оказалось и здание на площади Волкова.

Ольга Мазанова Фрагмент строящегося здания «Волков-Плаза»

«У собственника возникли проблемы экономического характера. До начала осени, однако, работы в части возведения фасадов будут выполнены. О назначении здания и дальнейшей его судьбе решение будет принято владельцем позже», — приводит слова зампреда регионального правительства Виталия Ткаченко официальный портал Правительства Ярославской области.

Строительство здания в самом центре Ярославля, в сквере на площади Волкова, было приостановлено 2 года назад. Идея застройки возле бывшей гостиницы «Ярославль» вызвала протесты градозащитников. Они сочли новое здание пристройкой к памятнику советского времени. По словам Ольги Мазановой, строительство объекта было приостановлено по предписанию Министерства культуры России. Причиной стали нарушения Федеральный закон «Об объектах культурного наследия».

«Во-первых, пристройки к объектам культурного наследия по закону вообще запрещены. Кроме того, самым серьезным нарушением стал факт, что при строительстве здания был утрачен межэтажный пояс на торцевом фасаде объекта культурного наследия регионального значения — здании, где размещалось Резервное фронтовое управление Ставки Верховного главнокомандующего» (бывшая гостиница «Ярославль»). Во-вторых, здание нарушает регламенты действующего Проекта зон охраны объектов культурного наследия Ярославля. Известно, что у застройщика имеется письмо согласования проекта на основании заключения историко-культурной экспертизы. Однако выяснилось, что на согласование был представлен совсем другой проект, что следует из текста заключения экспертизы (так например, о 4-х этажах там не было и речи), к тому же, по моей информации, чертежей со штампами согласования нет. В 2012 году территория в границах зоны ЮНЕСКО в Ярославле была признана федеральным памятником с присвоением статуса «Достопримечательное место «Исторический центр Ярославля». В новых регламентах очень жесткие требования к внешнему облику зданий, к фасадам, характеру крыш и т.д. Крыша должна быть скатная, а не плоская, как у строящегося объекта «Волков-плаза». Плюс ограничено применение современных материалов на фасадах. Применение стекла и бетона, других современных материалов неприемлемо. Площадь стены должна быть больше площади оконных проемов, как у исторических домов вокруг. И если сейчас хотят облагородить это здание, сделать завершенный вид, то и по новым регламентам фасады не проходят», — рассказала Ольга Мазанова.

По мнению градозащитницы, единственный путь теперь — откорректировать проект, привести его в соответствие с законодательством, заново пройти историко-культурную экспертизу по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, а также предоставить новый проект в комитет всемирного наследия ЮНЕСКО.