Красноярск, 7 декабря, 2016, 10:09 — ИА Регнум. Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов провел встречу с участниками семинара по здравоохранению Объединения Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Глава Красноярска встретился с руководителями медицинских центров из Филиппин

Напомним, Сибирский клинический центр ФМБА России дважды проводил в Красноярске на своей площадке международные симпозиумы стран АТЭС. В нынешнем году международные эксперты из 15 стран обсудят тему «Содействие безопасности человека в экономиках АТЭС. Перспективы ядерной медицины в экономиках АТЭС». Впервые участие в симпозиуме принимают представители делегации Филиппин.

«В составе нашей делегации руководители трех крупнейших медицинских центров Филиппин. Мы знаем о том опыте, который есть в области развития ядерной медицины у наших красноярских коллег и рассчитываем на плодотворное сотрудничество», — отметил ОИК-директор управления по контролю за продуктами и лекарствами при департаменте здравоохранения Филиппин господин Баяни Сан Хуан в рамках встречи с главой города Красноярска Эдхамом Акбулатовым.

«Внедрение инновационных технологий, в том числе в области ядерной медицины, невозможно без создания корпоративных связей. Поэтому подобные международные симпозиумы — это уникальная площадка обмена опытом. И я уверен, что сотрудничество между красноярскими и филиппинскими медиками будет носить долгосрочный характер», — подчеркнул заместитель руководителя ФМБА России Андрей Середа.

На сегодняшний день ядерная медицина является наиболее перспективным направлением при диагностике и лечении онкологических заболеваний на ранних стадиях, но её развитие требует значительных финансовых затрат.

«В рамках семинара мы посетили Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского, Сибирский Федеральный Университет. На Красноярском экономическом форуме, который состоится весной 2017 года, мы рассчитываем подписать с филиппинской стороной соглашение о сотрудничестве», — обратился к главе города генеральный директор федерального сибирского научно-клинического центра ФМБА России Борис Баранкин.

Подводя итоги встречи, глава города Красноярска Эдхам Акбулатов отметил: «Мы заинтересованы, чтобы медицинские учреждения, медицинская наука развивалась в Красноярске. За последние несколько лет в нашем городе сформирована система высокотехнологических медицинских центров, в том числе работают кардиологический и перинатальный центры, завершено строительство очередного этапа Красноярского онкологического диспансера. Все эти центры ориентированы на внедрение новых технологий диагностики, лечения, профилактики, операционного воздействия. Одновременно с реконструкцией красноярского онкологического диспансера федеральное медико-биологическое агентство реализовало свой проект по строительству центра ядерной медицины. В городе реализуются еще два проекта: ведется строительство корпуса скорой медицинской помощи, ведется реконструкция корпусов краевой клинической больницы. Для нас очень значимо развитие сотрудничества медицинских учреждений, которые расположены в Красноярске и учреждений, работающих в других странах мира, в том числе в Филиппинах. Рассчитываю, что сотрудничество в таком благородном деле как здоровье человека будет взаимовыгодным и для Красноярска, и для Филиппин».