Биробиджан, 7 декабря, 2016, 10:47 — ИА Регнум. Семьям медсестёр из Биробиджана, погибших при обстреле мобильного госпиталя в Алеппо, окажут единовременную материальную помощь. С таким заявлением выступил губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь. И у Галины Михайловы, и у Надежды Дураченко остались дети, один из которых — несовершеннолетний, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

С. Уранова. Военная медсестра Наташа Михалева

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Материальная помощь семьям погибших медсестёр будет выделена из фонда непредвиденных расходов ЕАО. Кроме того, родным предлагают социальное сопровождение, оказывают психологическую и юридическую помощь.

Церемония отпевания Галины Михайловы и Надежды Дураченко, по просьбе родственников, пройдёт в Благовещенском кафедральном соборе.

«Медсёстры, находясь в Сирии, выполняли свой служебный долг и волю благородных сердец, оказывали медицинскую помощь пострадавшим от боевиков жителям города Алеппо, — прокомментировал недавнюю трагедию Александр Левинталь. — Светлая память об этих героических женщинах навсегда останется в наших сердцах. От имени правительства области и всех земляков выражаю глубокое соболезнование родным и близким Надежды Владимировны и Галины Викторовны. Мы все скорбим вместе с вами».

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря боевики сирийских незаконных вооруженных формирований нанесли артиллерийский удар по развёрнутому в Алеппо российскому мобильному военному госпиталю. В результате погибли две медсестры из Биробиджана, тяжело был ранен врач-педиатр Вадим Арсентьев. По сообщению Минобороны, накануне его доставили в госпиталь им. Н.Н. Бурденко в Москве.