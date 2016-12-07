Калуга, 7 декабря, 2016, 10:06 — ИА Регнум. Анонсированное на 7 декабря внеочередное заседание сессии калужского регионального парламента в последний момент было отменено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении аналитики, взаимодействия со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области.

klimkin Шахматы. Ракировка

На заседании парламента планировалось утвердить кандидатуру члена Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Калужской области Марины Непарко в члены областной избирательной комиссии. Накануне в Калуге состоялось экстренное заседание бюро Совета регионального отделения справедливороссов, которое предложило кандидатуру Марины Непарко в члены Избирательной комиссии Калужской области вместо ранее заблокированной депутатами областного парламента, кандидатуры Михаила Обухова.

В тот же день президиум партии «Справедливая Россия» принял решение внести кандидатуру калужанки Марины Непарко на должность члена регионального избиркома непосредственно через Центральную Избирательную комиссию РФ. Член Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Калужской области Марина Непарко ранее трудилась в должности заместителя директора департамента в администрации калужского губернатора, а с 2000 по 2005 годы была членом Избирательной комиссии Калужской области с правом решающего голоса.

Между тем, бывший кандидат в облизбирком справедливоросс Михаил Обухов считает, что «на его коллег из бюро Совета регионального отделения партии было оказано давление в угоду коллег из калужского отделения партии «Единая Россия», которые одержали очередную политическую победу на местном уровне». Об этом 7 декабря Михаил Обухов заявил корреспонденту ИА REGNUM.

По мнению Обухова, «данный политический заказ в итоге может обернуться немалой бедой». «По сути, положен очередной камушек на чашу весов в пользу того, что система выборов в стране непрозрачна и нечестна, поскольку контролировать избирательный процесс допускают только «удобных» людей, а, значит, все меньше доверия граждан к тем, кто приходят к власти путем «таких» выборов», — добавил он.

8 декабря в Калуге состоится первое организационное заседание Избирательной комиссии Калужской области шестого состава. В заседании планирует принять участие член ЦИК России Валерий Крюков.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря депутаты Законодательного собрания Калужской области без объяснения причин подавляющим большинством проголосовали против утверждения кандидатуры справедливоросса Михаила Обухова в члены областной избирательной комиссии. Его в основном поддержали депутаты-коммунисты и члены фракции ЛДПР в региональном парламенте.