Сыктывкар, 7 декабря, 2016, 10:04 — ИА Регнум. Предложения Коми по усилению контрольно-надзорных мероприятий за деятельностью нефтяных компаний озвучил на VI Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее», проходящем на этой неделе в Санкт-Петербурге, референт министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми Роман Полшведкин. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Коми.

Д. Банин Скалы Заварицкого на мысе Тегетгоф, о. Галля.

«Современное развитие общества требует соблюдения разумного баланса между экономическим развитием природоресурсного блока Арктической территории и охраной окружающей среды. Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности в отношении недропользователей необходимо, чтобы сохранить хрупкую северную природу для будущих поколений. В том числе требуется совершенствовать действующие нормативно-правовые акты, разработать и внедрить новые природоохранные стандарты и нормативы», — отметил Полшведкин.

Представитель минпрома Республики Коми предложил повысить административную ответственность природопользователей за невыполнение предписаний надзорных органов, отметив, что в настоящее время, в ряде случаев, складывается практика, когда недропользователям выгоднее оплачивать штрафы, не устраняя выявленные нарушения.

Кроме того, по действующему Федеральному закону «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного надзора и муниципального контроля» плановые проверки нефтяных компаний проводятся не чаще чем один раз в три года. Для повышения эффективности надзорной деятельности с учетом особенностей деятельности таких компаний, проверки необходимо проводить каждый год — предложил Роман Полшведкин.

В первую очередь, жесткий порядок контроля следует вводить на потенциально опасных производственных объектах, а для выявления таковых требуется провести инвентаризацию всех опасных промышленных и инфраструктурных объектов в Арктической зоне России.

«Считаю необходимым дальнейшее совершенствование механизма осуществления общественного экологического контроля, который позволит привлечь к делу охраны окружающей среды наиболее активную часть общественности и коренного населения. С принятием на федеральном уровне порядка организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды появится возможность предотвращения нарушений законодательства в области природоохраны с привлечением общественности. Введение такого механизма востребовано обществом», — подчеркнул в своем выступлении Полшведкин.

Также он предложил обязать нефтяные компании вести постоянный мониторинг водных объектов в районе своей деятельности, создавая постоянные посты наблюдений. Это позволит предупреждать попадание нефтепродуктов в водные объекты в случае инцидентов и аварий. Кроме того, Республика Коми предлагает принять нормативно-правовые акты, обязывающие предприятия ТЭК, являющиеся владельцами опасных объектов, страховать гражданскую ответственность за причинение вреда в результате аварий.

Особую важность, по мнению докладчика, сейчас имеют подходы к формированию планов ликвидации аварийных разливов нефти. Роман Полшведкин предложил составлять, наряду с региональными, межрегиональные планы.

«Это позволит исключить случаи, когда, к примеру, последствия аварийных нефтеразливов в Коми «пожинают» в соседнем Ненецком автономном округе. Более того, необходимо иметь единый план действий по ликвидации аварийных разливов нефти для всей Арктической зоны России, чтобы понимать, где и какие силы и средства сосредоточены, и тем самым, получить возможность для оперативного маневрирования ими», — пояснил Р. Полшведкин.

В Коми для этого создан республиканский резервный Фонд оборудования для локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. В органах государственной власти всех уровней и местного самоуправления внедряется информационно-аналитическая система «Нефтеразливы в Республике Коми». Для усиления контроля правительство Коми намерено в местах деятельности нефтяных компаний вести спутниковый мониторинг.

Все прозвучавшие предложения были включены в резолюцию форума. В качестве положительного опыта Коми на форуме была отмечена деятельность межведомственных комиссий и по проверке нефтяных компаний в период паводка и период рекультивации земель. Это позволяет обеспечить эффективное взаимодействие федеральных, республиканских и муниципальных органов исполнительной власти по вопросам предупреждения нефтеразливов.