Барнаул, 7 декабря, 2016, 09:52 — ИА Регнум. У коммунальщиков алтайского райцентра Смоленское появилась «бесплатная рабочая сила»: инвалид II группы Иван Вислогузов принес из дома ломик с лопатой и стал расчищать пешеходные дорожки на коммунальном мосту. При том, что сам он ходит по нему всего раз в неделю, — в храм на службу. Подробности сообщают «Вести-Алтай».

Вести-Алтай Инвалид II группы из райцентра Смоленское Иван Вислогузов в храме

Вести-Алтай Инвалид II группы из райцентра Смоленское Иван Вислогузов вызвался бесплатно убирать снег

Решение взять на себя обязанности по расчистке Иван Вислогузов принял после того, как сам много раз падал на мосту: снег там никто не чистит, хотя нападало его прилично еще с осени. Вот Иван и задумался: «Быть может, власть не может найти людей, чтобы выполнять свои обязанности? Почему бы доброе дело не сделать ему?».

Вести-Алтай Инвалид II группы из райцентра Смоленское Иван Вислогузов делает добрые дела для сельчан

«Чтобы люди ходили, и не запинались, не убивались. Мало ли чего? Может, ключицу сломают, может, руку. Сам уже 8-й или 10-й раз падал», — пояснил инвалид.

Сельчане искренне удивляются поступку Ивана: мол, это мы должны помогать немощному человеку, а не он нам. Но Иван, тем временем, не ропщет.

«Он вообще жизнерадостный человек. Слышит порой разговоры знакомых: «то плохо, это, денег мало…» — и улыбается каждому прожитому дню. Простую истину он постиг в храме, куда пришел 20 лет назад. Сначала был пономарем: зажигал лампады, готовил облачение, протирал иконы — словом, поддерживал чистоту в храме. Сейчас поет в церковном хоре. Но руки по-прежнему просят работы», — сообщают «Вести-Алтай».

Вести-Алтай Инвалид II группы из райцентра Смоленское Иван Вислогузов вызвался бесплатно убирать снег

Иван Вислогузов поясняет: «просто моя душа хочет работать». Говорит, если бы был ленивый, то никогда бы не пришёл бы в храм. «У меня бы никакой связи не было с Господом. А меня господь привел, и я остался», — поясняет Иван Вислогузов.

По данным «Вестей», чистить коммунальный мост районные чиновники пообещали с 1 января. Пока же предлагают неравнодушному Ивану деньги за очистку мостовых дорожек. Но Иван брать их не стал, говорит «добрые дела — на то и добрые, чтобы делать их от чистого сердца».

Вести-Алтай Инвалид II группы из райцентра Смоленское Иван Вислогузов

Как уже сообщало ИА REGNUM, в прошлом году гражданская инициатива по уборке снега была предпринята и в алтайском райцентре Тальменка. Устав ждать решения проблемы очистки дорог от местной администрации, более 10 активистов Общероссийского народного фронта и местных жителей, вооружившись ломами и лопатами, неоднократно чистили дороги, и даже покупали на свои деньги соль песок, чтобы обезопасить от травм пешеходов. Эта акция негласно получила название «Волшебный пендель»: пристыженные работники муниципалитета, после огласки в СМИ, устраняли недостатки.