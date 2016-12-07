Москва, 7 декабря, 2016, 09:43 — ИА Регнум. Сегодня, 7 декабря, на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения вышло более 1200 дорожных машин для обеспечения безопасного проезд. В ряде регионов прогнозируется сильный снег, мокрый снег, местами метель, по всей территории гололедица.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорога зимой

Так, техника расчищает автотрассы на территориях: в республиках Калмыкия, Адыгея, по востоку Республики Саха (Якутия), по северу Хабаровского, по югу Забайкальского, по центру Красноярского краев, по востоку Ханты-Мансийского АО, Омской, Мурманской, Ленинградской, Новгородской, Тюменской, Ростовской, Тверской, Московской, Тульской, Курской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимировской, Рязанской Волгоградской, Астраханской, Курганской, Томской, по северу Новосибирской областей.

Принимаются все меры по обеспечению безопасного проезда по автомобильным дорогам федерального значения. Дорожное покрытие обрабатывается противогололедными материалами. На спусках и подъемах дорог организовано дежурство эвакуационной техники (тягачей).

Ведомство просит водителей соблюдать осторожность и бдительность при движении, не создавать препятствий для работы дорожной техники.