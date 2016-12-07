Ярославль, 7 декабря, 2016, 09:27 — ИА Регнум. Заместитель мэра Ярославля по вопросам социальной политики Иван Лилеев пояснил, что мэрия не давала указаний чистить новые спортивные площадки около школ ото льда ломами. Об этом Иван Лилеев сообщил корреспонденту ИА REGNUM. Как сообщало ранее ИА REGNUM, о такой возможности накануне заявил руководитель фирмы-подрядчика, строившей площадки, сославшись на телефонный разговор с представителями учебных заведений. Руководитель фирмы был обеспокоен, что в ходе такой очистки будет повреждено резиновое покрытие объекта.

Лом

По словам Лилеева, дело в неверной интерпретации подрядчиком информации о распоряжении, поступившем в школы из департамента образования через центры обеспечения функционирования образовательных учреждений. Департамент требовал проконтролировать, как обеспечен доступ на спортивные площадки в вечернее время, и представить фотоотчет об этом до 12 декабря. Сотрудник одной из школ, действительно, обратился к подрядчику за консультацией, как чистить образовавшуюся наледь, и в разговоре прозвучала фраза: «Чем удалять, не ломом же?»

В ходе дискуссии в социальной сети Facebook, посвященной разбору инцидента, Иван Лилеев предоставил и письмо департамента, и объяснительную записку директора школы.

«Подрядчик внимание на себя решил, видимо, обратить. Понимаю. Однако гарантийные обязательства подрядных организаций это не снимает. Для определения гарантийных случаев будем проводить независимую экспертизу. Не волнуйтесь, за механические повреждения никто вам претензии не предъявит. А если уж вы говорите, что кто-то сказал колоть лед ломом — скажите, кто этот мифический человек, мы примем меры. Еще раз повторю, никого в заблуждение вводить не надо», — написал, комментируя инцидент, заместитель мэра Ярославля по социальной политике Иван Лилеев.