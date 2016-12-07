Пекин, 7 декабря, 2016, 09:04 — ИА Регнум. Администрация по вопросам киберпространства КНР опубликовала данные, согласно которым в ноябре было заблокировано более 4,5 тыс. сайтов, распространяющих нелегальный контент и потенциально опасных для китайского общества.

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Специалисты администрации оперативно реагировали на обращения интернет-пользователей, которые жаловались на наличие сцен насилия, порнографии или призывов к терроризму и сепаратизму на определенных интернет-порталах. В результате проверки данных сайтов принималось решение о блокировке доступа к ним, пишет «Чжунго синьвэнь».

Как отмечается в докладе надзорного органа, принятые меры позволили защитить китайских интернет-пользователей от вредоносных программ, распространяемых через подобные сайты.

С 1 сентября на территории КНР были введены дополнительные меры по регулированию сферы информационных технологий. Изменения в законодательстве затронули как провайдеров, так и конечных интернет-пользователей. Все компании, на чьих серверах содержится личная информация граждан КНР, перенесли все данные на сервера китайского производства.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, с 1 августа на территории КНР был ужесточен контроль за мобильными приложениями. Разработчики обязаны регистрировать пользователей приложений под настоящими именами и отслеживать информацию, размещаемую с помощью их программ.