Москва, 7 декабря, 2016, 08:45 — ИА Регнум. Brent не смогла закрепиться выше 55 долл./баррель, так как на рынок пришло понимание, что движение носило преувеличенный характер. По сути, ОПЕК сделала то, что обещала сделать, отметила старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Roy Luck Добыча нефти

«По встрече нефтедобытчиков, не входящих в картель 10 декабря, ничего не ясно. Американские сланцевики продолжают возвращаться на рынок: число действующих буровых установок вновь увеличилось. сегодня, 7 декабря, стоит обратить внимание на отчет от Минэнерго по объемам коммерческих запасов нефти в подземных хранилищах», — сказала Афанасьева.

«Если показатель продолжит расти, это может вызвать масштабное падение Brent, особенно в преддверии ключевого заседания нефтедобытчиков в Вене. Ближайшей целью на пути вниз может стать отметка 52,60 долл./баррель», — предположила эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 7 декабря цены на нефть упали на фоне сомнений, что планы OPEC по сокращению добычи достаточные для преодоления кризиса перепроизводства. Brent торговалась на уровне $53,69 за баррель, став дешевле на 24 цента или на 0,45% по сравнению с итогом последней сессии. Нефть марки WTI упала на 19 центов или на 0,37% — до $50,74 за баррель.