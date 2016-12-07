Ростов-на-Дону, 7 декабря, 2016, 08:39 — ИА Регнум. Болельщики ФК «Ростов» празднуют победу — их любимая команда вышла в плей-офф Лиги Европы. Такую возможность желто-синие получили по итогам матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который дончане провели с голландским ПСВ накануне в Эйндховене. Игра завершилась ничьей, но «Ростову» этого было достаточно, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Vk.com Матч «Ростов» — ПСВ

С победой футболистов поздравил и главный тренер желто-синих Иван Данильянца.

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«Это большой успех. Рады, что удалось добиться цели, которую себе сформулировали. Ради сегодняшнего дня мы пожертвовали многими матчами внутреннего чемпионата. Но все что ни делается — к лучшему», — отметил на послематчевой конференции рулевой «Ростова», поблагодарив всех, кто болел за команду в Ростове-на-Дону, тем, кто приехал «в такую даль, и всем, кто молился за нас за пределами города и области».

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«Ростов» впервые в истории вышел в плей-офф Лиги Европы

По его словам, у соперника были опасные моменты, у «Ростова» тоже было несколько подходов, которые могли реализовать, «но к тому времени уже силенок не было, это помешало», прокомментировал Данильянц.

Добавим, что после шести матчей группового этапа Лиги чемпионов на первом месте в турнирной таблице с 15-ю очками стоит мадридский «Атлетико». За ним идет «Бавария» (Мюнхен), набравшая 12 баллов. Тройку лидеров замыкает ФК «Ростов» с пятью баллами, на три очка от него отстает голландский ПСВ, занимающий четвертое место.