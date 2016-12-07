Москва, 7 декабря, 2016, 08:38 — ИА Регнум. Пара USD/RUB совсем оторвалась от нефтяной реальности и ушла в узкий диапазон. Предпосылки для роста рубля есть, однако укрепляться российской валюте не дает несколько факторов, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонов ИА REGNUM Рубль

«Во-первых, традиционное декабрьское волнение и понимание проблем с бюджетом, в условиях которых расти рублю никак нельзя. Во-вторых, размещение облигаций «Роснефти». В декабре 2014 года именно с этим связывали масштабное падение рубля. В этот раз все прошло спокойно, однако тревога на рынке присутствовала. И еще один немаловажный фактор — в этом месяце ожидаются относительно крупные платежи по внешнему долгу, и это вполне может давить на рубль в течение ближайших двух недель», — пояснила Афанасьева.

«Пока Brent торгуется вблизи 54,00 долл./баррель пара USD/RUB не будет делать попыток укрепиться, однако дальнейшее ослабление нефти может поддержать рост пары в район 64,50», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 7 декабря Центробанк РФ повысил официальный курс евро и понизил курс доллара. Евро установлен на отметке в 68,6902 рубля, он поднялся на 92,42 копейки. Доллар США потерял к рублю 5,01 копейки — до 63,8741 рубля. Цена на нефть марки Brent составляет $53,69 за баррель.