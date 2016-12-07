Хабаровск, 7 декабря, 2016, 08:49 — ИА Регнум. В Хабаровском крае продолжается реализация федеральной программы переселения соотечественников из-за рубежа. За 10 месяцев текущего года в Хабаровский край переехали 1681 человек из стран ближнего зарубежья, передает корреспондент ИА REGNUM.

kramst Хабаровск

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Участниками программы в Хабаровском крае стали переселенцы из 11 стран — Украины, Таджикистана, Армении. Приезжие расселились в 15 районах края, большинство из них, 71%, выбрали местом проживания краевую столицу.

«Новоприбывшим переселенцам предоставляется жилье в центре временного размещения, пока люди не нашли работу, всем семьям помогают освоиться на новом месте. В основном к нам приезжают люди до 40 лет, большинство из них имеют среднее и высшее профессиональное образование. Всем мы помогаем найти и жилье, и работу», — рассказала начальник отдела трудовой миграции Комитета по труду и занятости населения правительства края Надежда Слюсарева.

Переселенцы успешно находят себя в сфере торговли, сельского хозяйства, производства продуктов питания, транспортных услугах, строительстве. 32 человека решили открыть собственное дело и вполне в этом преуспевают.

Для того, чтобы потенциальные переселенцы, желающие переехать в Хабаровский край, знали, как им действовать, комитет по труду и занятости проводит постоянные видеоконференции, где специалисты рассказывают о программе, особенностях постановки на миграционный учет, получении гражданства и прочем. В этом году прошли несколько таких видеомостов, в том числе — с Молдовой и Таджикистаном.

С 2007 года в Хабаровский край в рамках программы переселения соотечественников переехали 8757 человек

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Как сообщало ИА REGNUM, Минвостокразвития поддержало предложенную депутатами Госдумы программу переселения беженцев с Украины на Дальний Восток и в Сибирь. По данным министерства, к 2020 году на Дальнем Востоке будет создано порядка 50 тысяч новых рабочих мест. Многие из них могли бы занять беженцы с Украины. В число регионов приоритетного заселения вошли Хабаровский край, Камчатка, Магаданская и Амурская области и ЕАО. Вместе с тем, люди, решившие вернуться на историческую родину из стран ЕС, говорят о том, что сталкиваются с целым рядом проблем. Первой называют отвратительное информационное освещение программы переселения. Переселенцы вынуждены самостоятельно искать место регистрации, если нет возможности сразу купить жилье. Отталкивают переселенцев огромные очереди и бюрократические препоны — например, все оформленные в соответствии с требованиями программы в ЕС бумаги, в РФ приходится заново переводить и нотариально заверять. И опять — очереди и бюрократия.