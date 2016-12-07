Москва, 7 декабря, 2016, 08:25 — ИА Регнум. Торги по нефти 6 декабря завершились в небольшом минусе. Стоимость нефти сорта Brent снизилась на 1%, до $53,67. На рынке наблюдалась коррекция после нефтяного ралли на 20% с 30 ноября текущего года. Технический момент, поэтому покупателям не стоит на это обращать внимания.

Richard Masoner Добыча нефти

Сегодня, 7 декабря, с утра на рынке за баррель Brent дают 53,57 (-0,65%). Нефть подешевела после выхода слабых данных по ВВП Австралии за III квартал 2016 года. Данные оказались хуже рыночных ожиданий. С восстановлением курса австралийского доллара, восстанавливается цена на нефть.

6 декабря вечером был опубликован отчёт Американского института нефти (API). Запасы нефти в США за неделю упали на 2,2 млн баррелей, до 485,4 млн баррелей (прогноз был — 1,0 млн баррелей). Запасы бензина выросли на 0,83 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 4 млн баррелей. 7 декабря вечером выйдет публикация официальных данных по запасам сырой нефти от Минэнерго США (EIA).

Чтобы бычий импульс не угас, покупателям сегодня необходимо закрыть около отметки в 54 доллара. Для этого необходимо пройти два промежуточных уровня сопротивления $53,70 и $53,91. Чем быстрее будет восстановление цены до 54 долларов, тем выше вероятность её возвращения к уровню $54,90.