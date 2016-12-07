Пекин, 7 декабря, 2016, 08:22 — ИА Регнум. Сделка, подписанная представителями Центрального банка Египта и Народного банка Китая, рассчитана на три года и может быть продлена по соглашению сторон. Согласно достигнутым договоренностям, Египет сможет осуществлять торговлю с КНР без дополнительных валютных операций.

Valutaworld.ru Юань

«Валютный своп представляет собой взаимовыгодное соглашение между обеими странами. Китай окажет финансовую поддержку египетской программы экономических реформ», — говорится в заявлении Центрального банка Египта.

Сделка позволит финансовым учреждениям двух стран обмениваться платежами в одной валюте на эквивалентную сумму. Кроме того, соглашение дополнит ряд уже принятых мер, направленных на расширение двусторонней торговли между Египтом и КНР, пишет «Сина синьвэнь».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 22 января 2016 г. министры иностранных дел КНР и Египта подписали соглашение о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Обе стороны решительно осудили все формы терроризма и договорились о совместной борьбе с экстремизмом.