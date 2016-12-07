Сеул, 7 декабря, 2016, 08:20 — ИА Регнум. Комиссия по справедливой торговле (FTC) Южной Кореи требует оштрафовать компанию Volkswagen AG на рекордную сумму в $31 млн 870 тыс. и провести расследование в отношении руководства южно-корейского отделения Volkswagen AG в связи с фальсификацией данных об уровне токсичности выхлопных газов, сообщает 7 декабря Reuters.

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Представители FTC заявили, что компания Volkswagen AG использовала фальсифицированные данные во время своей рекламной кампании и попросили прокуратуру Южной Кореи провести расследование в отношении действующего руководства и пяти бывших руководителей южно-корейского отделения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автоконцерн Volkswagen оказался в центре скандала в сентябре 2015 года. Как стало известно, на целый ряд автомобилей компании с дизельным двигателем, выпущенных в 2009—2015 годах, было установлено программное обеспечение, которое позволяло обходить национальные экологические стандарты.