Москва, 7 декабря, 2016, 08:20 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 6 декабря закрылись ростом по доллару США и снижением по единой валюте. Курс доллар/рубль вырос на 0,08% до 63,87 руб., курс евро/рубль снизился на 0,32%, до 68,43 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Торги на Мосбирже прошли спокойно. Колебания российской валюты были незначительными, несмотря на заметное падение нефтяных цен на 1%. Это связано с тем, что рубль незначительно подорожал во время нефтяного ралли на 20%. В первый торговый день недели цены корректировались на нефть и евро. В связи с этим курс рубля снизился к доллару США и вырос против единой валюты.

Сегодня, 7 декабря, с утра фьючерсы на нефть марки Brent торгуются с понижением на 0,69% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии. В Азии нефть подешевела после выхода слабых данных по ВВП Австралии за 3 квартал 2016 года.

Цена потихоньку восстанавливается с минимума $53,32. Если к открытию торгов в Европе она вернётся на уровень 53,80, котировки продолжат повышаться до уровня $54. Их рост вызовет на валютном рынке новую волну укрепления национальной валюты.

В первой половине дня рубль будет черпать силы из аукционов Минфина РФ. Ведомство 7 декабря проведет аукционы по ОФЗ двух выпусков на общую сумму 40 млрд руб. Во второй половине дня направление рубля будет зависеть от отчёта Минэнерго США по запасам нефти. Ожидается, что 8 декабря пара доллар/рубль останется торговаться ниже 64 руб. При общем снижении курса доллара на рынке форекс рубль вернётся к отметке 63,50 руб.