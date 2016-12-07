Джакарта, 7 декабря, 2016, 07:56 — ИА Регнум. Число погибших во время землетрясения магнитудой 6,4 в провинции Аче (Индонезия) достигло 25 человек. Разрушено более 40 зданий, передаёт НТВ.

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Уточняется, что к настоящему моменту госпитализированы сотни пострадавших. Под завалами находятся люди, на помощь которым прибыли спасатели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, землетрясение в Индонезии произшло в ночь на 7 декабря — в 05:03 по местному времени (01:03 мск). Эпицентр находился в 18 км восточнее населённого пункта Сигли и в 91 км к востоку от города Банда-Ачех. Глубина залегания подземного толчка — десять метров.