Ташкент, 7 декабря, 2016, 07:51 — ИА Регнум. Избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев свой первый официальный визит совершит в Россию. Поездка состоится, предположительно, в первые месяцы 2017 года. Об этом 7 декабря пишет газета «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Узбекистана.

Nasimonline.ir Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Москве к намерению нового узбекского лидера отнеслись положительно. «Оцениваем положительно. Ждем визита», — отметил Песков.

Как отмечают эксперты, между Шавкатом Мирзиёевым и Владимиром Путиным ранее установились доверительные отношения. В качестве возможных тем встречи называются вопросы безопасности, трудовой миграции и экономического сотрудничества.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что выборы президента прошли в Узбекистане 4 декабря. Уверенную победу на них одержал Шавкат Мирзиёев, назначенный временно исполняющим обязанности главы государства после кончины первого президента страны Ислама Каримова. В поддержку Мирзиёева, ранее занимавшего пост премьер-министра республики, высказались 88,61% или 17,9 млн избирателей.