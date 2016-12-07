Канберра, 7 декабря, 2016, 07:47 — ИА Регнум. В Австралии на штате Квинсленд зафиксировано 40 тыс. ударов молний, 7 тыс. домов остались без электричества, сообщает 7 декабря Australian Associated Press.

Молнии

Сильный шторм обрушился на юго-восток штата Квинсленд вблизи границы со штатом Новый Южный Уэльс около полуночи, в 2 часа ночи шторм сместил на восток по направлению к городу Брисбен. Около 900 домов до сих пор остаются без электричества.

Сильные грозы ожидаются 7,8 и 9 декабря, согласно данным метеорологическому бюро Австралии.

Напомним, в сентябре этого года в результате сильного шторма на западном побережье Австралии 1 млн 700 тыс. жителей штата Южная Австралия остались без электричества. Остановилась работа крупных горнодобывающих компаний и металлургических заводов, поставки сырья в Азию оказались под угрозой.