Вашингтон, 7 декабря, 2016, 07:44 — ИА Регнум. ‍Переговоры Вашингтона и Москвы на тему ситуации в Алеппо (Сирия) не окончены. Детали переговоров дорабатываются, и говорить об их итогах — преждевременно. С таким заявлением выступил представитель госдепартамента США Марк Тонер на брифинге накануне, 6 декабря.

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Тонер подчеркнул, что вокруг статуса переговорного процесса, в котором от российской стороны участвует министр иностранных дел Сергей Лавров, а от американской — госсекретарь США Джон Керри, образовалась масса спекуляций.

«Мы до сих пор ведём работу по доработке деталей этих переговоров», — сказал Тонер.

Тонер повторил, что работа продолжается, в том числе и с Москвой. На переговорах решается вопрос о практических мерах, которые можно предпринять в сложившейся ситуации.

«Мы исходим из практических соображений, когда речь идёт о введении паузы в боевых действиях между режимом и оппозицией», — заявил он.

Тонер отметил, что на этом этапе переговоры между Вашингтоном и Москвой ещё нельзя считать конструктивными — они ещё не находятся «в этой точке». «Когда мы там окажемся, мы их проведем», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 декабря Лавров заявил, что инициативы США по Алеппо — это попытка «купить время» для того, чтобы боевики перегруппировались и отдышались. Он уточнил, что информация об отмене встречи для консультаций по Алеппо была получена из Вашингтона накануне.

«Они передумали», — сказал Лавров. Новая инициатива Вашингтона выглядит как попытка купить время, чтобы боевики отдышались, перевели дух и пополнили свои запасы.