Варшава, 7 декабря, 2016, 07:36 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил журналистам о возможности проведения в декабре 2016 года очередного Совета Россия — НАТО, сообщает Польское агентство печати.

Александр Горбаруков ИА REGNUM NATO

По его словам, планы встретиться «в этом месяце» есть. Глава МИД добавил, что в России понимают смысл таких встреч иначе, чем в НАТО: разница в том, что Москва считает их совместным принятием решений, а не обменом мнений.

«Пока Россия не является — и еще долго не будет являться — членом НАТО, у нее нет права совместно с альянсом принимать решения о его действиях», — заявил дипломат.

«Мы за то, чтобы такие встречи проводились циклично, но мы анализируем, будут ли они приводить к чему-то конкретному или станут только фикцией, рутинными действиями», — сказал Ващиковский, пояснив, что этот же вопрос он задаст на переговорах с партнерами по НАТО.

Заседание Совета Россия — НАТО на уровне постпредов прошло в июле 2016 года, после саммита НАТО в Варшаве. Стороны заявили о необходимости продолжать встречи в этом формате.