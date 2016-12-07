Курильск, Сахалинская область, 7 декабря, 2016, 07:44 — ИА Регнум. 84 новые квартиры в 4 новостройках, общей площадью 4,3 тысячи квадратных метров сдадут строители на Итурупе к Новому году, передает корреспондент ИА REGNUM

Caas.ru Остров Итуруп. Россия

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Новое жилье на Итурупе предназначено для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, многодетных семей и очередников.

План по вводу нового жилья на 2016 год власти Итурупа выполнили в полном объеме. Три новых дома уже приняла приемная комиссия. Четвертый дом, после устранения возникших замечаний, строители обещают ввести в эксплуатацию до конца года.

«Жилье на Итурупе строится. Впервые за десятилетия в таком масштабе. В результате мы пришли к выводу, что старой котельной, способной вырабатывать 5 гикакалорий в час, уже не хватает. Губернатором области дано поручение построить на острове новую котельную. Договоры на разработку предпроектной документации уже подписаны. Новая котельная будет построена, она будет вырабатывать 8 гикакалорий в час», — рассказал зампред областного правительства Александр Житков

Еще 4 новостройки появятся в Курильском городском округе в 2017 году — 2 в селе Рейдово, 2 — для переселенцев из села Горячие Ключи в Курильске.

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Между тем, областные власти ищут возможности удешевления себестоимости строительства жилья на Курилах. Для того, чтобы введенные на островах уникальные программы льготного ипотечного кредитования, необходимо найти способ удешевить строительство.

Главная задача — снизить транспортные издержки при доставке на Курилы необходимых для строительства грузов. Пока, по данным областного Минстроя, перевозка стройматериалов с Сахалина на Курилы увеличивает стоимость стройматериалов на 23%, инертных материалов — в 4−5 раз. В результате расходы на транспортировку увеличивают себестоимость любого, возведенного на островах объекта на 12%.

По поручению губернатора области Олега Кожемяко региональный Минстрой провел анализ и выяснил, что главной причиной столь высокой стоимости перевозок являются тарифы, которые каждый перевозчик устанавливает самостоятельно. В числе причин удорожания — отсутствие четкого расписания движения грузовых судов и частые простои при совершении разгрузки, что вызывает сбои в графиках строительства.

«Почти все строительство на Курилах у нас сейчас будет вестись через областные структуры. Это дает нам возможность определить объемы всех материалов, необходимых на сезон, и заранее их подготовить. Для доставки этого груза на Курилы следует зафрахтовать отдельное судно, с его помощью доставить всю партию. Это обойдется гораздо дешевле, чем возить мелкими партиями с неизбежными задержками», — озвучил свой вариант решения проблемы губернатор Сахалина Олег Кожемяко.

Главам муниципальных образований на Курилах губернатор поручил в кратчайшие сроки подготовить специальные площадки для складирования стройматериалов.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители курильских островов теперь могут рассчитывать на беспроцентную ипотеку. Специальную программу для трех курильских муниципалитетов — Курильского, Северо-Курильского и Южно-Курильского — запустили правительство Сахалинской области совместно с Сахалинским ипотечным агентством.