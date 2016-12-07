Канберра, 7 декабря, 2016, 07:31 — ИА Регнум. Власти Австралии одобрили строительство новой ветровой электростанции в штате Виктория, сообщает 7 декабря Australian Associated Press.

Svetdv.ru Ветровая электростанция

Электростанция будет построена в районе города Хоршем на западе штата Виктория. Стоимость проекта составит $662 млн. 116 ветрогенераторов будут производить 420 мегаватт электроэнергии, что позволит обеспечить электричеством 250 тыс. домов. На этапе строительства будут задействованы 610 человек.

Напомним, в Австралии сторонники возобновляемой энергетики стремятся к сокращению выбросов углекислого газа. Они предлагают увеличить долю возобновляемой энергетики в общем энергетическом балансе Австралии до 23% к 2020 году.