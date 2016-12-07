Таллахасси, США, 7 декабря, 2016, 07:21 — ИА Регнум. ‍На противостояние терроризму в ближневосточном регионе могут уйти жизни не одного поколения: эта угроза — на годы. При этом угрозы существования США со стороны терроризма нет. С таким заявлением выступил президент США Барак Обама перед военнослужащими на авиабазе Макдил (штат Флорида, США) — с речью, посвящённой борьбе с терроризмом накануне, 6 декабря. Видеозапись выступления размещена на сайте Белого дома.

Флаг США

«Сказать о том, что мы добиваемся прогресса, — это не то же самое, что сказать, что работа сделана. Мы знаем, что смертельная угроза сохраняется, знаем, что в той или иной форме насильственный экстремизм останется с нами на годы», — сказал Обама.

Об угрозе существования Соединённых Штатов американский президент сказал следующее: «Сегодняшние террористы могут убивать невинных людей, но они не являются экзистенциальной угрозой нашей стране, и не надо делать ошибки и преувеличивать их возможности, как это делают они сами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в своей речи Обама признал, что Вашингтон совершил ошибки, проводя в Ираке военную операцию. Ценой этих ошибок стало образование террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, в сентябре экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что решение Вашингтона о вводе американских войск на территорию Ирака было ошибкой.

«Я уже говорила, что мой голос, отданный за делегирование президенту Бушу (Джордж Буш) этих полномочий, был моей ошибкой», — сказала она.

Речь идёт о операции США в Ираке: в марте 2003 г. американские вооруженные силы вторглись в Ирак с целью свержения правительства Саддама Хуссейна. 9 апреля того же года войска заняли Багдад.