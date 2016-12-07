Киев, 7 декабря, 2016, 07:19 — ИА Регнум. Начальник Генштаба Украины, главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко в интервью «Голосу Украины» заявил, что в случае, если придется отражать «российскую агрессию», вооруженные силы страны потеряют до 12 тыс. человек.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Стирка

По его словам, это общие потери примерно за 10 суток проведения операции. Для сравнения он привел цифры потерь в Донбассе: в ходе так называемой антитеррористической операции на востоке Украины погибли 3 тыс. 64 силовика.

Всего жертвами конфликта за 2,5 года стали 10 тыс. человек, их них 7,5 тыс. — гражданские лица. Из 3 тыс. погибших сотрудников различных силовых структур 2 тыс. 636 человек — это военнослужащие ВСУ, из них в боях погибли 2 тыс. 148 человек.

Таким образом, считает Муженко, в случае широкомасштабного нападения на Украину (а ожидает он его только со стороны России), Киеву нужно будет сформировать и развернуть дополнительные военные части. У начальника Генштаба возник также вопрос ресурсного обеспечения — насколько экономика страны сможет обеспечить ведение боевых действий.

Говоря о ситуации в Донбассе, Муженко обвинил в ее эскалации Россию и заявил, что «война закончится после победы Украины». Ранее он заявлял об опасениях нападения РФ «отовсюду». По данным ООН, за время вооруженного конфликта в Донбассе — с апреля 2014 года — погибли более 9 тыс. 350 человек, еще более 21 тыс. 523 получили ранения. Об этом сообщается в докладе по Украине верховного комиссара ООН по правам человека.