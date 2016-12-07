Токио, 7 декабря, 2016, 07:12 — ИА Регнум. Интересы США в Азиатско-Тихоокеанском регионе носят «долгосрочный» характер, заявил министр обороны США Эштон Картер, сообщает 7 декабря Reuters.

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«США имеют важные интересы в этом регионе, и, так как значительная часть этих интересов совпадает с интересами Японии, мы заинтересованы в укреплении потенциала нашего альянса», — сказал Картер.

«Американские интересы в этом регионе являются долгосрочными. Наш альянс предоставляет множество преимуществ для обеих сторон», — добавил глава оборонного ведомства США.

Напомним, 6 декабря глава Пентагона прибыл на базу Йокосука в префектуре Канагава. Картер планирует провести ряд встреч с высокопоставленными политиками Японии.