Чита, 7 декабря, 2016, 07:08 — ИА Регнум. Забайкальский край — пожалуй самая «горячая точка» в Сибири в плане социально-экономических проблем. Однако это не означает, что здесь будут менять нынешнего губернатора. «Перед Натальей Ждановой стоит задача выправления ситуации, именно в расчете на это она и получила поддержку Кремля, а затем и населения. Так что пока у нее есть большой кредит доверия», — сказал политолог Анатолий Савостин, комментируя инициативу администрации президента по составлению списка регионов, в которых требуется смена губернаторов.

Забайкальскийкрай.рф Наталья Жданова

«Просто совершенно нет смысла устраивать сейчас гонения на губернатора, который только что избран, причем при поддержке того самого Кремля, в котором якобы и планируют составлять такие списки», — считает эксперт.

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«Наталья Жданова не такой уж и «новенький» губернатор, с февраля она находилась в должности исполняющей обязанности, а в сентябре победила на выборах, — сказал, в свою очередь, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заместитель председателя регионального отделения «Яблока» Игорь Линник. — Скоро будет сто дней ее губернаторству. За это время произошло уже достаточно много того, что настораживает, не дает радужных перспектив».

«Если анализировать структуру правительства, которую она создала, то можно сказать, что туда попали дети еще советских номенклатурщиков, и они назначались по принципу личной преданности, а не за профессиональные качества. Например, начальником управления внутренней политики назначили Александра Тарасова, с которым многие политические силы, кроме «Единой России», просто не захотят сотрудничать, — отмечает эксперт. — Вызывают вопросы и мотивы назначения вице-премьеров. Грамотным выглядит решение о назначении советником Геннадия Чупина, который имеет хорошее образование и большой опыт работы, но в целом новая команда не выглядит профессиональной ни в политическом, ни в экономическом смысле. Считаю, что такое правительство не сможет профессионально руководить регионом».

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«Обнаружился еще один конфликт интересов, связанный с деятельностью ТГК-14. В правительстве Забайкальского края много людей, аффилированных с этой энергетической компанией, и они лоббируют ее интересы. Но тут произошло отрадное событие на фоне всего этого негатива — началось сплочение бизнес-сообщества, стали возникать зачатки гражданского общества на основе борьбы предпринимателей с повышением тарифов на тепло. Также надо учесть, что «медовый месяц» закончился, деньги из Москвы региону перестали выделять в тех количествах, в которых выделяли перед выборами, начались повальные задержки бюджетникам, социальная напряженность в регионе растет. Если какого-то чуда не произойдет, то напряженность только усилится, а регион будет фактически банкротом».

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«Сейчас Наталью Жданову Кремль отодвигать, конечно же, не будет, но по вот этим перечисленным критериям оценки работы региональной власти у нее будут только минусы», — уверен Игорь Линник.

«Пристальное внимание Кремля к ситуации в регионах — это большой плюс, — считает политтехнолог Оксана Миронова. — Власть слишком увлечена внешними, международными угрозами, тогда как угрозы политической дестабилизации давно зреют именно в регионах — не в столицах и близких к ним регионах, не на Кавказе, а именно в самых что ни на есть обычных регионах. Это происходит из-за невнимания со стороны администрации президента. Что касается Натальи Ждановой, то считаю, что в ближайшей перспективе она будет уверенно находиться в группе регионов, где власть менять не нужно. На это влияют открытая поддержка ее кандидатуры президентом Владимиром Путиным на прошедших выборах, поручение главы государства правительству о совместной программе экономического оздоровления Забайкалья, а также совсем небольшой срок руководства регионом — ведь нет смысла так часто проводить выборы, это как раз дестабилизирующий фактор, а Кремль хочет наоборот вести дело к стабилизации. Из внутренних факторов назову значительное снижение протестных настроений в регионе, одобрение первых политических шагов в управлении. Пока положительные оценки наблюдаются не в широких массах населения, но в элитах, предпринимательском сообществе, у социологов и политологов преобладают позитивные оценки. Попадание же в группу «политической смерти» может случиться либо по личной инициативе Ждановой (например, как случилось в Калининградской области), либо при вмешательстве дестабилизирующих сил, либо при грубейших ошибках нынешней команды».

Справка ИА REGNUM

52-летняя Наталья Жданова избрана губернатором Забайкальского края в сентябре 2016 года. За нее проголосовали 54% избирателей. До этого Жданова была спикером краевого Заксобрания.

Забайкальский край образован в 2008 году путем объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа. Население — чуть больше 1 млн человек, имеется отрицательная демографическая динамика, в том числе за счет миграции жителей в другие регионы страны.