Вашингтон, 7 декабря, 2016, 06:07 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп официально объявил о намерении назначить на должность министра обороны генерала Корпуса морской пехоты Джеймса Мэттиса. Об этом сообщается на странице штаба Трампа в Twitter.

Tourister.ru Пентагон

«Дональд Трамп официально заявляет о своём намерении назначить генерала Джеймса «Бешеного пса» Мэттиса в качестве следующего министра обороны США», — говорится в сообщении.

Напомним, информация о будущем назначении Джеймса Мэттиса ранее уже появлялась в СМИ. Отмечалось, что для его утверждения на посту главы Пентагона потребуется изменение законодательства США, так как, согласно действующим правилам, кандидат на эту должность должен находиться на службе не менее семи лет. Однако 66-летний Мэттис ушёл в отставку в 2013 году.

Как сообщало ИА REGNUM, инаугурация Дональда Трампа намечена на 20 января 2017 года. До этого времени избранный президент США занимается формированием переходной администрации, а также подбором сотрудников на другие ключевые посты в государстве.

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