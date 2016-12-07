Джакарта, 7 декабря, 2016, 05:54 — ИА Регнум. В результате мощного землетрясения в Индонезии 7 декабря погибли по меньшей мере 18 человек, разрушены или повреждены десятки зданий, передаёт The Sydney Morning Herald.

U.S. Navy photo by Photographer's Mate Airman Jordon R. Beesle Ачех. Индонезия

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) землетрясение магнитудой 6,5 были зафиксированы в 05:03 по местному времени (01:03 мск). Его эпицентр находился в 18 км восточнее населённого пункта Сигли и в 91 км к востоку от города Банда-Ачех. Очаг подземных толчков располагался на глубине 10 км.

Землетрясение повредило жилые здания, мечети, общественные учреждения, школы и магазины. Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями сообщает, что под завалами продолжают оставаться люди. Организована поисково-спасательная операция с привлечением спецтехники.