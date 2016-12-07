В результате землетрясения в Индонезии погибли 18 человек
Джакарта, 7 декабря, 2016, 05:54 — ИА Регнум. В результате мощного землетрясения в Индонезии 7 декабря погибли по меньшей мере 18 человек, разрушены или повреждены десятки зданий, передаёт The Sydney Morning Herald.
По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) землетрясение магнитудой 6,5 были зафиксированы в 05:03 по местному времени (01:03 мск). Его эпицентр находился в 18 км восточнее населённого пункта Сигли и в 91 км к востоку от города Банда-Ачех. Очаг подземных толчков располагался на глубине 10 км.
Землетрясение повредило жилые здания, мечети, общественные учреждения, школы и магазины. Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями сообщает, что под завалами продолжают оставаться люди. Организована поисково-спасательная операция с привлечением спецтехники.